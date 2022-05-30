وزير قطاع الأعمال يتابع مع شركة Marzoli الإيطالية موقف توريد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 06:11 مساءً - رنا ممدوح – ‏التقى هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، كريستيان لوكاتيلي المدير العام لشركة Marzoli الإيطالية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع آلات الغزل والنسيج، إحدى الشركات الموردة لمعدات الغزل الحديثة، والتي تعاقدت معها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على توريد بعض آلات الغزل ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتابع توفيق مع الشركة الإيطالية مدى جاهزية المعدات المتعاقد عليها، والبرنامج الزمني لشحنها، تمهيدًا لفتح الاعتمادات المستندية لتوريد الماكينات من خلال الشريحة الإيطالية ضمن برنامج تدبير التمويل لشراء الآلات الحديثة والبالغ قيمتها 540 مليون يورو عبر بنوك سويسرية وإيطالية، في إطار مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.

من جانبه، أكد كريستيان لوكاتيلي ، المدير العام لشركة Marzoli الإيطالية ، حرصه على التعاون مع مصر والمشاركة في المشروع الضخم والطموح لتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وكذلك السعي الجاد نحو توريد معدات الغزل وفق البرنامج الزمني خاصة في ظل التحديات التي تواجه عمليات الشحن عالميًا.

وحضر اللقاء من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس ممدوح الديب العضو المنتدب للشؤون الفنية ، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشؤون المالية.