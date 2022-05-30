انت الان تتابع خبر أسعار غرام الذهب عيار 21 على الميزان المحلي.. ونصائح بالشراء هذه الفترة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 37.90 دينارا و 36.40 لغاية البيع.

وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.50 و 33.90 دينارا على التوالي.

وينصح بعض الخبراء الاقتصاديين، بشراء الذهب بالوقت الحالي، قبل ارتفاعه بالسوق المحلي في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية.