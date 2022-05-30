شركة JGC Holdings اليابانية تفوز بعقد بقيمة 2.3 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 04:12 مساءً - العربية نت _ فازت شركة JGC Holdings اليابانية، العاملة بمجال الهندسة والبناء في القطاع النفطي، بعقد قيمته 2.3 مليار دولار لمشروع بناء منشآت لمعالجة النفط والغاز الطبيعي لصالح شركة أرامكو السعودية، وذلك بحسب إفصاح في بورصة طوكيو.

ويهدف المشروع إلى معالجة 600 ألف برميل نفط يومياً، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء في عام 2025.

ووفقا لـ”بلومبرج”، كان من المقرر إغلاق الصفقة في العام الماضي، لكنها تأخرت بسبب ارتفاع أسعار النفط عقب الحرب الروسية الأوكرانية.