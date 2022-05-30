انت الان تتابع خبر ارتفاع صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة.. وهذا مصير الأسمدة والبوتاس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بنسبة 67.7%، والبوتاس الخام بنسبة 163.2%، والفوسفات الخام بنسبة 145.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 3.6%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 9.6%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.8%.

كما وارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 9.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 2.8%، واللدائن ومصنوعاته بنسبة 34.8%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 107.8%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 2.3%.

بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 33.5% ومن ضمنها السعودية بنسبة 38.8%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 5.2% ومن ضمنها الولايات المتحدة بنسبة 6.0%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 105.7% ومن ضمنها الهند بنسبة 109.5%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 44.2% ومن ضمنها هولندا بنسبة 29.2%.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 51.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 27.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 3.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 30.3% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 35.0%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.1% ومن ضمنها المانيا بنسبة 2.8%.

- ارتفاع الصادرات في آذار -

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 715.0 مليون ديناراً خلال شهر آذار/مارس من عام 2022 مقابل 466.4 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 53.3%.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية أو الكيماوية من 60.1 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 71.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع بلغ 18.5%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 132.5 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2022 مقارنة مع 30.2 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 338.7%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من 99.0 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 125.1 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 26.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 22.0 مليون ديناراً في شهر آذار/مارس عام 2021 إلى 57.9 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2022 بنسبة 163.2%.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات، والحيوانات الحية، والألمنيوم ومصنوعاته، والمعدات الكهربائية، والأدوات الالية، ومحضرات الخضار، والورق، واللدائن ومصنوعاتها، ومصنوعات الحديد، والأسمنت، ومحضرات الحبوب، ومحضرات الغسيل، والكاكاو ومحضراته، والمحضرات الغذائية المنوعة، واللحوم والأحشاء ومحضراتها، والخضار، وبقايا صناعة الأغذية، ومنتجات المطاحن، وعجائن الخشب، والأثاث، والمنتجات الكيماوية المنوعة، والنحاس ومصنوعاته، والألبان، والبن والبهارات.

وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 84.6% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر آذار/مارس عام 2022 مقارنة بما نسبته 71.3% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2021.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 40.4%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.3%، والفواكه بنسبة 40.4% في شهر آذار/مارس عام 2022.