انت الان تتابع خبر 1992.8 مليون ديناراً قيمة الصادرات الوطنية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 39.6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبقيمة بلغت 1992.8 مليون دينارا، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 1815.2 مليون دينارا بارتفاع نسبته 43.1%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 177.6 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبلغت قيمة المستوردات، 4276.4 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 28.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 2283.6 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.6% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية 42.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بارتفاع مقداره 3.7 نقطة مئوية.