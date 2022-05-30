انت الان تتابع خبر الأردن يزيد كميات الكهرباء المصدرة لفلسطين إلى 80 ميغاواط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس سلطة الطاقة والمعادن الفلسطيني المهندس ظافر ملحم ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة اليوم الاثنين على سير العمل بمشروع محطة الرامة التي سترفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية الى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط الى 80 ميغاواط اعتبارا من شهر تموز المقبل.

وقال الوزير الخرابشة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرواشدة وملحم، ان المشروع يأتي في اطار حرص الأردن على تلبية احتياجات الاشقاء في فلسطين من الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واكد أهمية محطة الرامة الكهربائية في رفع كمية الطاقة المصدرة الى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط حاليا الى 80 ميغاواط حرصا من البلدين على زيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة وان قطاع الطاقة من القطاعات الحساسة التي تؤثر في باقي القطاعات استراتيجياً واقتصاديا.

وفي نفس السياق، قال ملحم: " أن اسباباً عديدة دفعتنا للاعتماد على الجانب العربي لتنويع مصادر الطاقة وتحديداً الجانب الأردني أبرزها تنوع مصادر الحصول على الطاقة، وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتمادية على اسرائيل كمصدر للطاقة، والذي نعاني منه حالياً نتيجة تفرد اسرائيل، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.

ويرى ملحم، "أن أي كيلو وات يتم إنتاجها محليا مقابلها لا يتم استيرادها من إسرائيل وسينخفض الاعتماد الكهربائي الفلسطيني عليها. واكد "ان هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها سلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية لتجاوز كل المعيقات القانونية والفنية لضمان استمرار وتطوير واقع الكهرباء في فلسطين ، والتي تعتبر أن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال هو أهم أولوياتها الاقتصادية في المرحلة القادمة، وهذا المشروع في مجال الطاقة سيكون له أثر كبير على تغيير الموازين في هذا القطاع".

وأضاف ملحم أن ذلك يتم من خلال عدة خطط، أبرزها تخفيض كميات الكهرباء الواردة من إسرائيل عبر مشاريع الربط الإقليمي مع دول مجاورة، وبناء محطات توليد كهرباء فلسطينية ضمن مشروع قائم حاليا تحت التنفيذ ومشاريع الطاقة المتجددة.

من جانبه قال المهندس الرواشدة ان شركة الكهرباء الوطنية تواصل العمل على إنجاز مشروع المحطة بجهود كوادرها لأهمية المشروع اذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع الهدف منها زيادة نسبة الكهرباء المصدرة الى فلسطين لتغطية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين من الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن المشروع يشكل المرحلة الثانية من مراحل زيادة الطاقة المصدرة للجانب الفلسطيني وان مباحثات تتواصل لزيادة هذه الكميات مستقبلا مشسيرا الى التعاون المستمر مع الجانب الفلسطيني ضمن دراسات فنية مشتركة للاستمرار في توفير حلول ترفع قدرة التزويد للجانب الفلسطيني.

وقال ان شركة الكهرباء الوطنية مستمرة أيضا في تدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن من خلال برنامج تدريبي خاص تعقده شركة الكهرباء الوطنية لنقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.

بدوه قال مدير عام شركة كهرباء القدس هشام العمري ان الشبكة الأردنية زودت شركة كهرباء القدس العام الماضي بحوالي 60 ميغاواط بسبب زيادة الطلب في اريحا في حين ستغطي الزيادة ومقدارها حوالي 80 ميغاواط مدينة رام الله وبعض مناطق القدس وذلك خلال شهر تموز المقبل.

وعرض مساعد مدير العام لمشاريع النقل المهندس عبد السلام الزعبي تطورات المشروع الذي بلغتت كلفته 1ر4 ملايين دولار.

وناقش الجانبان في اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مستجدات المشروع وافاق التعاون المستقبلية في مجال الربط الكهربائي.

وضم الوفد الفلسطيني الفلسطيني المرافق لملحم كل من المهندس أيمن أسماعيل مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية، والمهندس عبد الهادي بركات مدير عام وحدة مراقبة المشاريع في سلطة الطاقة، المهندس هشام العمري رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة محافظة القدس، المهندس محمد زيدان نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس ، المهندس صلاح علقم مدير أدارة الشؤون الفنية لشركة كهرباء محافظة القدس، المهندس نشأت أبو بكر مدير عام الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في 15 كانون الثاني 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 يشتري الجانب الفلسطيني بموجبها حوالي 40 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في انارة مدينة اريحا والاغوار.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محطة تحويل 132/33 كيلو واط في منطقة الحدود الأردنية- الفلسطينية( منطقة الرامة) وتتكون من محطة تحويل (6 خلايا قواطع الية 132 كيلو واط ومحول 132 / 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميغا فولط امبير و3 خلايا قواطع الية 33 كيلو فولط).

اما المرحلة الثانية التي سيتم بموجبها تزويد كهرباء القدس التي تغذي مناطق القدس ورام الله والبيرة بما يعزز الوصول الى اطراف مدينة القدس وبيت لحم، فتشمل اضافة محول 132/ 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميغاواط فولط امبير واضافة خلايا قواطع الية 33 كيلو فولط عدد 6 في محطة تحويل الرامة وانشاء خط نقل على جهد 33 يمتد من تحويل الرامة ولغاية الحدود الأردنية –الفلسطينية.