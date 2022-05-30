انت الان تتابع خبر ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة لـ 761 مليون دينار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1 بالمئة، في الربع الأول من العام الحالي 2022.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 761 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 510 ملايين دينار.

وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية الأخرى سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول ليصل إلى 317 مليون دينار، مقابل 202 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها الديزل "سولار" بنحو 158 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام "بترول" حوالي 126 مليون دينار، وثم أرواح النفط "بنزين" 142 مليون دينار، والكاز نحو 9 ملايين دينار، زيوت التشحيم حوالي 8 ملايين دينار.