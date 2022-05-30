انت الان تتابع خبر تعرف على الأسعار الجديدة للخضار والفواكه.. والبندورة تصل لـ 40 قرشاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الاثنين، 3690 طنا، منها 3057 طن خضار، و451 طن فواكه و181طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

الملوخية وتراوح سعرها بين 15 إلى 40 قرشا.

والباذنجان الأسود العجمي 10 إلى 20 قرشا.

والزهرة 15 إلى 25 قرشا.

والبصل الناشف 15 إلى 25 قرشا.

والبطاطا 30 إلى 50 قرشا.

والبندورة 15 إلى 40 قرشا.

والجزر 25 إلى 35 قرشا.

والخيار 10 إلى 25 قرشا.

والكوسا 10 إلى 20 قرشا.

والليمون 40 إلى 60 قرشا.

والموز البلدي 50 إلى 70 قرشا.

والبطيخ 15 إلى 40 قرشا.