انت الان تتابع خبر الأردن يستضيف 50 شركة تجارية وصناعية مصرية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تستضيف غرفة تجارة عمّان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الاثنين، بعثة تجارية مصرية تضم 50 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية ومواد الطباعة والتغليف، وفق بيان مشترك للغرفة والنقابة.

وحسب البيان، سيتم تنظيم لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والمصدرين من الأردن ومصر، إلى جانب أصحاب أعمال من فلسطين وسوريا والعراق تم دعوتهم للمشاركة.

وقال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الذي يرأس أيضا النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، إن:" زيارة البعثة المصرية للأردن تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والنقابة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري"، مؤكدا أن المملكة ستكون مركزا للقاءات ستجرى خلال الفترة المقبلة.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، لحضور اللقاءات التي ستبدأ في التاسعة من صباح الاثنين بالعاصمة عمّان، مشيرا إلى لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأعرب عن أمله بأن تسهم هذه اللقاءات برفع حجم التبادل التجاري العربي البيني وبناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار المتبادل لتحقيق التكامل الاقتصادي، واستثمار الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي العربي لا سيما وسط الظروف الحالية حيث يشهد العالم تحديات كبيرة بهذا القطاع.

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات ومعالجة أي معيقات تواجه التجار والمستوردين والمصدرين من البلدين.