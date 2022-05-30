انت الان تتابع خبر 99.9 مليون دولار لدعم اللاجئين بالاردن.. لا يشمل الفلسطينيين! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 99.9 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 408 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن، وفق تقرير صدر عن المفوضية.

وتمثل القيمة المستلمة ما نسبته 24% من إجمالي موازنة 2022، وذلك حتى 23 أيار/ مايو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 308 ملايين دولار.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبينت المفوضية، في تقريرها، أن الولايات المتحدة تصدرت المانحين بتمويل بلغ 49 مليون دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي بنحو 10 ملايين دولار، ثم اليابان بنحو 5 ملايين دولار، تلاها 3.2 مليون دولار من هولندا.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 761.229 لاجئا، منهم 674.710 سوريين، 66.013 عراقيا، 12.871 يمنيا، 5.598 سودانيا، 656 صوماليا، و1.381 من جنسيات أخرى، بحسب تحديث للمفوضية صدر في 15 أيار/ مايو الحالي.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل السادس الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، بتقديم 6.7 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.