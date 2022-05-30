ربط كهربائي بين الاردن وفلسطين

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الرياض - احمد صلاح - يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم، الاثنين، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الاستعدادات لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين.

المؤتمر، الذي يحضره أيضا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، يتضمن الاطلاع على المحطة المخصصة لمشروع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني.

وبين الخرابشة، أن المؤتمر، يأتي للاطلاع على المحطة المخصصة لمشروع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني، وسيحضر المؤتمر أيضا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة الذي صرح ان العمل جار على مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة إلى شبكة كهرباء القدس، من خلال تشغيل محطة الرامة الكهربائية صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة من 40 ميغا واط حاليا الى 80 ميغا واط وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وبين أن كوادر شركة الكهرباء الوطنية تعمل على إنجاز مشروع المحطة بهدف تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة لشركة كهرباء القدس لتغطية احتياجاتهم.