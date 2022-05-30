: الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على مقاطعة النفط…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 02:05 مساءً - – قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء أخفقت في التوصل إلى اتفاق يوم الأحد حول مقاطعة النفط الروسي لكنها ستواصل المفاوضات صباح الاثنين بينما تحاول إعداد اتفاق في وقت مناسب لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد ظهر الاثنين.

ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الآن الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري لكنه يتضمن استثناء للنفط الذي يمر في خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.