نعرض لكم الان تفاصيل خبر شنجهاي ترفع القيود المفروضة على الشركات مع مساعيها لإنهاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 02:05 مساءً - – قالت شنجهاي يوم الأحد إن القيود “غير المعقولة” المفروضة على الشركات ستُرفع اعتبارا من الأول من يونيو بينما تبحث المدينة إنهاء إغلاق كوفيد-19 العام في حين أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام بها وكذلك بعض مراكز التسوق وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات.

وتهدف شنجهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري يوم الأربعاء للإغلاق العام الذي استمر شهرين والذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد وشهد ضياع دخول كثيرين من السكان ومكابدة من أجل الحصول على الغذاء والتغلب على العزلة.

وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس كورونا في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الاصابات.

وستنهي شنجهاي، أكثر المدن الصينية سكانا، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتبارا من الأول من يونيو.

وأطلقت المدينة أيضا إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية.

وستطلب شنجهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية 100 مليار يوان (15 مليار دولار).

وقالت وو تشينج، نائبة رئيس بلدية شنجهاي للصحفيين: “سندعم وننظم بالكامل استئناف عمل وإنتاج المشاريع في صناعات ومجالات مختلفة. وأضافت أن قيود كوفيد “غير المعقولة” على الشركات ستُرفع.

ولم تدل وو بتفاصيل عن القيود التي ستُلغى.

وبدأت شنجهاي في أبريل في نشر “قوائم بيضاء” بالشركات المهمة في مجالات صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات من أجل استئناف الإنتاج فيها. لكن الكثير من الشركات الكبيرة لها موردون غير قادرين على إعادة الفتح وبالتالي ما زالت تلك الشركات تواجه أزمات لوجيستية.

وقالت يين شين، المتحدثة باسم الحكومة في شنجهاي، إن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأربعاء لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت يين إن “الوضع الحالي للجائحة في المدينة مستمر في الاستقرار والتحسن”. وأضافت أن استراتيجية شنجهاي “تتمحور الآن نحو تطبيع الوقاية والسيطرة”.

وقالت في إيجاز صحفي إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيتعين على من يدخلون الأماكن العامة أو يستقلون وسائل النقل العام إظهار نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن كورونا تم إجراؤه في غضون 72 ساعة مقابل 48 ساعة قبل ذلك.

ولن تحدث تغييرات على الاختبارات بالنسبة لمن يريدون مغادرة المدينة.

وتم السماح لعدد أكبر من الناس بمغادرة شققهم ولمزيد من الشركات باستئناف نشاطها رغم أن العديد من السكان لا يزالون محصورين إلى حد كبير في مجمعاتهم السكنية وأن معظم المحلات التجارية تقتصر على خدمات التوصيل فقط.

وقالت صحيفة شنجهاي سيكيوريتيز نيوز الحكومية يوم الأحد إن السلطات وافقت على إعادة فتح 240 مؤسسة مالية في المدينة اعتبارا من يوم الأربعاء لتضاف إلى قائمة تضم 864 شركة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا من أصل ما يقرب من 1700 شركة مالية في شنجهاي.

وقالت الصحيفة يوم السبت إن أكثر من 10 آلاف مصرفي ومتعامل يعيشون ويعملون في مكاتبهم منذ بدء الإغلاق سيعودون تدريجيا إلى ديارهم.

وفي العاصمة بكين سُمح للمكتبات والمتاحف والمسارح وصالات الألعاب الرياضية بإعادة فتح أبوابها يوم الأحد في المناطق التي لم تشهد حالات إصابة واسعة بفيروس كورونا لمدة سبعة أيام متتالية.

وسجلت شنجهاي ما يزيد قليلا على 100 إصابة يومية بكوفيد-19 يوم الأحد بينما سجلت بكين 21 إصابة وكلاهما يعكس اتجاها نزوليا على مستوى البلاد.