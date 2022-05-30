مال وأعمال

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

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وعقد رئيس الوزراء، خلال زيارته لأبوظبي، عدة لقاءات مع كبار المسئولين الإماراتيين.

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كما شارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي، الذي شهد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، والإمارات، والأردن؛ لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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