رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وعقد رئيس الوزراء، خلال زيارته لأبوظبي، عدة لقاءات مع كبار المسئولين الإماراتيين.

كما شارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي، الذي شهد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، والإمارات، والأردن؛ لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.