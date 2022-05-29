نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الاعتماد والرقابة: 8 محاور رئيسية لمتطلبات التميز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 09:11 مساءً - باره عريان – أكد أشرف إسماعيل ، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، أن الهيئة وضعت دليل لمتطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في مصر، كأحد الخطوات الهامة لتحقيق أهداف خطة “مصر 2030″، واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27.

وأشار إسماعيل إلى أن متطلبات تميز المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة تتكون من 8 محاور مختلفة ، والتي تمثل المكونات الأساسية التي حددتها النظم العالمية لمنشآت الرعاية الصحية الخضراء المستدامة.

وتابع “تشمل القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء مستدامة، إذ أن لقيادات المنشآت الصحية دور هام في دعم ممارسات الاستدامة البيئية ونشر الوعي بالممارسات الصديقة للبيئة والامتثال إلى القوانين واللوائح البيئية والمساهمة في رسم خريطة مخاطر الصحة الدينية، والإشراف على نشاط الإصحاح البيئي المسئول عن تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكرتونية.

ونوه إلى أهمية كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وقياس الأحمال ووضع نظام وبرامج لإدارة الأصول الكهربائية والميكانيكية والطبية، والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوجاز والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن الحفاظ على استدامة الموارد المالية يهدف إلى ضمان وفرة المياه النظيفة واتباع الأساليب التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وشدد على أهمية الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، فقطاع الرعاية الصحية يعد مستهلكاً رئيسيا ومتداولا للمواد الكيميائية، بما في ذلك المواد ذات التأثيرات الخطيرة على الصحة والبيئة مثل الزئبق الأحمر، مشيرًا إلى أهمية تبني الممارسات التي تضمن الإدارة الآمنة لتلك الموتد والمخلفات الخطرة بشكل فعال.

وقال إن إدارة مخلفات الرعاية الصحية تهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة لإدارة وتداول المخلفات طبية، واستخدام التكنولوجيا في عملية المعالجة أو إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، لحماية المرضى والعاملين والبيئة من مخلفات الطبية الضارة، موضحًا أهمية سلامة واستدامة وصحة الغذاء، باتباع الممارسات السليمة للتخلص من الغذاء.

وأكد ضرورة تعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، من خلال توفير منتجات أكثر أمانا واستدامة بيئيا مع الأخذ في الاعتبار المعايير القياسية للاستهلاك.

وأوضح أنه يجب التركيز على المباني الخضراء المستدامة، فمن الضروري أن تقوم أعمال التشييد والبناء في المنشآت الصحية على استخدام منتجات وأنظمة بناء أكثر أمانا ومرونة واستدامة، واعتماد التصاميم التي تضمن عدم الإخلال بالبيئة الطبيعية.

ونوه إلى أن هذه المباني تحافظ على التراث الاجتماعي المحلي للمنطقة من أجل دمج المباني بشكل أفضل مع المجتمع والبيئة الطبيعية، مع الالتزام بتصميمات ذات تكلفة منخفضة الصيانة الدورية لضمان استدامة المنشآت والمباني الحديثة.

سيد العقدة: 3 مستويات لشهادة الاعتماد والتميز

وكشف الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تفاصيل شهادة التميز البيئي التي ستمنحها الهيئة للمنشآت الصحية، والتي تنقسم إلى 3 مستويات، موضحًا أن المستوى الأول يتمثل في الشهادة الذهبية للتميز البيئي، والتي يتم منحها في حال تخطي المنشأة 90% من درجة التطابق مع المتطلبات.

وأشار أن المستوى الثاني خاص بالشهادة الفضية، والتي يتم منحها في حال كانت الدرجات من 70% إلى أقل من 90%، مؤكدا أن الوقت قد حان لإدارة المخلفات الطبية بشكل أخضر مستدام بهدف خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن تشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه مع مرونة التعامل مع التقلبات المناخية التي تتسبب فى العديد من المشكلات الصحية والوفيات والهدر في موارد الدول النامية.