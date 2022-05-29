أسترازينيكا تتأهب للإعلان عن افتتاح أول مستشفى خضراء بشرم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 07:13 مساءً - باره عريان _ أكد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس الإدارة لشركة أسترازينيكا – مصر، تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة، للإعلان عن افتتاح أول مستشفى خضراء في مدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

ونوه الورداني، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وشركة أسترازينيكا مصر، للإعلان عن متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، ويأتي هذا بدعم من وزارتي الصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية .

وقال إن الشركة تعتبر نفسها شريك رئيسي في مصر، وإحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل بصورة مؤثرة على دعم قدرات القطاع الطبي في مصر عبر مجموعة متنوعة من الشراكات.

وأشار إلى أن شركة أسترازينيكا تسعى لتقديم الدعم الكامل للقطاع الطبي والرعاية الصحية، عن طريق عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها خلال الآونة الآخيرة.