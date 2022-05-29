انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد افتتاح سوق جارا بموسمه الـ 16 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) الأحد عن افتتاحها سوق جارا بموسمه السادس عشر اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 3 / 6 / 2022 .

وأكد نائب الرئيس والرئيس بالإنابة في جمعية جارا خضر قواس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن موسم سوق جارا 16 سيشمل العديد من التحديات التي تم عملها في المرافق اللوجستية للسوق، لتوفير الراحة للمشاركين والزوار.

وقال إن إدارة الجمعية عملت على تكثيف مشاركة المحافظات وذلك ضمن رؤيتها في توفير الفرصة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين من المنازل، للمساهمة في رفع مستوى المعيشي للحرفيين وسيدات المجتمع في تلك المحافظة، وذلك من خلال عرض منتجاتهم البيتية والحرفية في السوق.

وأضاف أنه تم تحديث منطقة الأطفال من خلال إضافة ألعاب جديدة وتوسعة المنطقة المخصصة لهم ليتسنى لأفراد عائلاتهم قضاء أكبر وقت ممكن في السوق.

ومن جهة أخرى قال المدير التنفيذي للإعلام والإتصال في أمانة عمان الكبرى إبراهيم هاشم ، إن شراكة الأمانة مع سوق جارا لإقامة هذه الفعالية للمرة السادسة عشر على التوالي يأتي في إطار سعي الأمانة الدائم لتعزيز النشاطات الثقافية والفنية والسياحية في العاصمة عمان، ومن خلال تبني المشاريع والمبادرات الهادفة لخدمة المجتمع المحلي وتحسين حياة الأفراد، مؤكدًا أنها تجسّد مثالًا حيًا للشراكات الفاعلة والناجحة ما بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن أمانة عمان ستقوم بتهيئة موقع السوق من بنية تحتية وصيانة للأرصفة وأعمال الإنارة والنظافة، بالإضافة إلى توفير الدعم الإعلامي من خلال قنوات الاتصال والتواصل المتاحة.