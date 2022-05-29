انت الان تتابع خبر خبير نفطي يدعو لعدم رفع أسعار المحروقات الفترة القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعا الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، خلال تصريحات صحفية الاحد، إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية لعدة اشهر قادمة من قبل لجنة تسعير المحروقات، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا ومراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، كاشفا عن ارتفاع "جنوني" على الاسعار العالمية.

وأكد عقل أن المواطن الأردني غير قادر على مواجهة هذه الارتفاعات في كافة انواع السلع من غذاء وطاقة، في ظل التوقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 130-140 دولارا.

وأضاف ان سوق النفط شهد قفزات متتالية خلال الاسابيع الماضية في الأسعار، والتي دفعت اسعار المشتقات النفطية الى ارقام قياسية، حيث ارتفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة كبيرة بلغت 26%، فيما ارتفعت أسعار مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 20%، كما حدث ارتفاع حاد عل سعر الديزل بنسبة 50%.

وأوضح أن هذا الفارق الكبير بين التسعيرة الحالية والتسعيرة العالمية، هو نتيجة قرار الحكومة الايجابي بتثبيت الأسعار لفترة طويلة قدمت خلالها دعما بلغ 190 مليون دينار، فيما من المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم للشهر الحالي 55 مليون دينار.

وتوقع عقل أن ترتفع أسعار المحروقات محليا الشهر المقبل بين 5-7%.

وطرح عقل فكرة تثبيت الأسعار محليا حتى نهاية الازمة الروسية الاوكرانية التي كانت وما زالت السبب الرئيسي في رفع اسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد.