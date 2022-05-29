القابضة ADQ تخصص صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشراكة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ أعلن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم الأحد، إن شركة القابضة ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي، خصصت عشرة مليارات دولار لصندوق استثمار يهدف للاستثمار في مشروعات بالشراكة مع مصر والأردن.

وأوضح أن شركة القابضة ADQ ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليار دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.

وقال الجابر في كلمته خلال مؤتمر اليوم، أن الشراكة الصناعية المتكاملة تأتي ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي رؤية تركز على بناء شركات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الجابر أنه من خلال هذه الشراكة سيتم تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء في كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ظل الإمكانيات التي تمتلكها الدول في هذا المجال.