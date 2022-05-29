رئيس الوزراء: اهتمام خاص بمشروعات الشراكة الصناعية التكاملية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ بمناسبة زيارتهما إلى الإمارات، وذلك للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصادية مستدامة.

وأكد الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات لأنه “لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة”، وهو ما يستدعى تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى التوجيهات الدائمة للرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية سوف تولي اهتماما خاصا بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، و”أننا على يقين من أن هذه المبادرة ستعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي”.