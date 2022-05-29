564 مليون دولار لضمان الاستثمار في الأردن

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الرياض - احمد صلاح - بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في الأردن 564 مليون دولار، لنهاية نيسان/ أبريل الماضي، بحسب بيانات للوكالة الدولية.

وحسب البيانات التابعة للوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن "الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

لغاية 26 أيار/ مايو الحالي، "لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي"، وفق المجموعة، مشيرة إلى أن الوكالة عملت "بصورة نشطة للغاية" في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

"ساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل، فيما ساندت في الأردن أيضا مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.

وتعمل الوكالة بنشاط مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وتحويلها، وخرق الحكومات للعقود، ونزع الملكية، والحروب والاضطرابات المدنية؛ وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.

ومنذ إنشائها، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات تزيد على 65 مليار دولار عبر 119 دولة نامية.