إطلاق مشروع نحو التنمية الخضراء لتحسين أداء واستدامة قطاع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 11:09 صباحاً - دوت الخليج – أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم مشروع “نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة”، الذي يستهدف تحسين أداء واستدامة السياحة بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030، وضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، مساء اليوم، فإن “نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة” أعده مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر التابع للوزارة، والذي ينفذ من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وكذلك ضمن مبادرة الرئاسية للوعى البيئي “اتحضر للأخضر” وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الوزارات والمحافظات المعنية.

واستعرض مؤتمر إطلاق المشروع: 5 مخرجات رئيسية لتحقيق التنمية الخضراء و الصديقة للبيئة في القطاع السياحي، والتي تشمل: إعداد الدليل الارشادي لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع الفندقي للمساعدة في زيادة تطبيق تدابير بيئية يسهل تطبيقها، وتضمن الوفر للقائمين على الإدارة.

كما طورت ولأول مرة البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصي الضيافة وخبراء السياحة والقطاع الخاص كذلك اتحاد السياحة المصري كشركاء رئيسين فى دمج حماية البيئة بالانشطة السياحية.

وأطلق أيضًا الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى الدليل الارشادي للنزل البيئية تمهيدا لإعداد آلية للترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار مما يعد الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر، وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

كما انطلقت حملة القائمة الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة وعي السائحين بالفنادق البيئية والمنشات السياحية الحاملة للعلامات البيئية وكذلك المنتجات التي اعتمدت معايير بيئية واجتماعية سليمة والبديلة للمنتجات ذات التأثير السيء على البيئة مما يبرز دور الحكومة المصرية فى دعم السياحة البيئية.

وستنشر القائمة القائمة الخضراء على موقع إيكو إيجيبت، بالتزامن مع تنظيم حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3-4 شهور وكذلك الفيلم الترويجي للحملة والمخطط عرضة بجميع الفنادق ومراكز الغطس.

يذكر أن إيكو ايجيبت (ECO Egypt) أول حملة وطنية للترويج للسياحة البيئية، بهدف إلقاء الضوء علي المحميات الطبيعية وتطويرها ودعم السياحة البيئية بها بما يضمن صون الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة؛ للبحث عن أفضل الطرق للدفع بالسياحة البيئية، والمساعدة على إعطاء قيمة مضافة لصون الموارد الطبيعية في الأنشطة السياحية.