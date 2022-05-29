فلاديمير بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة استئناف شحن الحبوب…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مايو 2022 01:08 صباحاً - _ قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا، إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس، هاتفيا يوم السبت بأن روسيا مستعدة لمناقشة سبل تمكين أوكرانيا من استئناف شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وتسهم روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس.

وقال الكرملين “من ناحيتها، روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد البدائل لتصدير الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود”.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ ماكرون وشولتس أيضا بأن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الأسمدة والمنتجات الزراعية إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأثار الزعيم الروسي هذا المطلب في محادثات هاتفية مع زعيمي إيطاليا والنمسا خلال الأيام الماضية.

واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا باستخدام أزمة الأغذية التي تسبب فيها غزوها لأوكرانيا كسلاح مما تسبب في تصاعد أسعار الحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة.

وأنحت روسيا باللائمة عن هذا الوضع على العقوبات ضدها وتلغيم الموانئ الأوكرانية.

وقال الكرملين إن بوتين قال أيضا إن روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا.

وقال “أعطينا اهتماما خاصا لوضع المفاوضات التي تجمدت بسبب كييف.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار”.