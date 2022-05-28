مال وأعمال

بوريس جونسون: مجموعة السبع تعمل على استئناف تصدير الحبوب من…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوريس جونسون: مجموعة السبع تعمل على استئناف تصدير الحبوب من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 09:11 مساءً - _ أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، بأن الشركاء الدوليين يعملون بشكل مكثف لإيجاد سبل لاستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا لتجنب أزمة غذاء عالمية.

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وقال جونسون، الذي يتحدث إلى زيلينسكي من حين لآخر منذ بداية الغزو، إن الزعيمين ناقشا أيضا أهمية بقاء المجتمع الدولي متحدا بشأن الموقف من الحرب.

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وجاء في بيان بريطاني عن الاتصال “قال جونسون إن المملكة المتحدة ستعمل مع الشركاء في مجموعة السبع للضغط من أجل إحراز تقدم عاجل” بشأن تصدير الحبوب.

وأضاف البيان “اتفق الزعيمان على الخطوات التالية وضرورة تخفيف روسيا لحصارها والسماح بتوفير ممرات آمنة للملاحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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