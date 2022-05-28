بعد هبوطه أمس.. صعود صاروخي لأسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، 28/أيار/2022

*أسعار الذهب اليوم في السعودية

هذا وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 223.53 ريال (59.61 دولار)، بحسب منصة "saudigoldprice.com" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وقد زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، إلى نحو 195.59 ريال (52.16 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى نحو 167.65 ريال (44.71 دولار).

وبخصوص أسعار الذهب الاقتصادي صباح اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.39 ريال (34.77 دولار).

*سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

كما سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، ارتفاعًا إلى نحو 6956.25 ريال (1854 دولارًا).

في حين ما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، نحو 1564.70 ريال (417.25 دولار).

*أسعار الذهب اليوم عالميًا

وقد صعدت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة (ختام جلسات الأسبوع)، مسجلة الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي، بدعم من ضعف أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن تسارع التضخم.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، بعد ارتفاعها لفترة وجيزة على خلفية البيانات الاقتصادية، إذ سجل العائد 2.74%، بعدما تجاوز 3% في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.2 أو ما يعادل 3.70 دولار عند 1851.30 دولار للأوقية عند التسوية، فيما بلغت مكاسبه الأسبوعية 0.5%، مسجلًا الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي. كما سجل سعر عقد تسليم شهر أغسطس ارتفاعًا 0.2% أو 3.40 دولار مسجلًا 1857.30 دولار للأوقية.