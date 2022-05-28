المشاط تلتقي أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 06:11 مساءً - التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، لبحث فرص التعاون بين الحكومة والمنظمة في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على حتمية تعزيز العمل المشترك مع الجهات الدولية كافة لتبادل الرؤى لدفع الجهود العالمية بشأن العمل المناخي، موضحة أنه من أجل دفع العمل المناخي وتعزيز التمويل للاقتصاديات النامية والناشئة لابد من تعزيز أطر التمويل المبتكر، وتوفير التمويلات المختلطة، لتحفيز القطاع الخاص في التنمية، وفتح آفاق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت المشاط أن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020، لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية.

وتطرقت المباحث إلى المنظمة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المقرر عقدها خلال سبتمبر المقبل.

وشاركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل بشأن “التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا”، خلال النسخة الاولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حرص المؤسسة على توطيد التعاون مع الحكومة المصرية في إطار انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ وأهميته في تعزيز التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، الذي عقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وشارك فيه أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وانعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.