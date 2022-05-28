مال وأعمال

سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقا نفطيا بقيمة 490 مليون دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقا نفطيا بقيمة 490 مليون دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 05:05 مساءً - _ أبرمت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اتفاق إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك في منطقة الزرزايتين.

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وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لسوناطراك إن الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط إجمالا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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