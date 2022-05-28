نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقا نفطيا بقيمة 490 مليون دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 05:05 مساءً - _ أبرمت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك اتفاق إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك في منطقة الزرزايتين. وقال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لسوناطراك إن الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط إجمالا.

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