نيفين جامع: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 04:08 مساءً - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان القطاع الصناعي المصري يشهد تطوراً ملموساً خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والذى تضمن تحقيق طفرة كبيرة فى مشروعات البنية التحتية والانشائية وهو الامر الذى انعكس ايجابا على تحقيق معدلات ايجابية غير مسبوقة سواء فى معدلات النمو ونسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي ، فضلا عن تحقيق اعلى معدل فى الصادرات السلعية فى تاريخ مصر بنسبة نمو بلغت 27 % .

وقالت ان مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى والتى ستجعل من مصر مركزاً لتصنيع الجلود بدءاً من الدباغة ووصولا الى المنتج النهائى ، مشيرةً فى هذا الاطار الى انه تم الانتهاء من انشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع

تصريحات الوزيرة جاءت عقب مشاركتها فى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء 30 شركة من كبريات الشركات الاماراتية المستثمرة بالخارج ، والذى عقد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى ونظمه مكتب التمثيل التجارى بدبى .

واشارت الوزيرة الى إن الحكومة المصرية لا تألو جهدًا في تهيئة بيئة الأعمال حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية، موجهة الدعوة الى الشركات الاماراتية للاطلاع على المدن الصناعية المتخصصة فى مصر والسعى لزيادة تواجدهم فى السوق المصري، للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الإفريقى .

وفى هذا الاطار لفتت جامع الى ان العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً على الرغم من التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 حوالى 3 مليار و623 مليون دولار ، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع الشركات الاماراتية من خلال المكتب التجاري المصري بدبى لتقديم كل الدعم والمساهمة فى تذليل اى تحديات قد تواجه الشركات الامارتية المستثمرة فى مصر .