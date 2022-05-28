صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 03:11 مساءً - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام، وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 مليون و 115 الف و 312 طن من المنتجات الزراعية.

وجه القصير الشكر للمصدرين المصريين وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وايضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف “القصير” أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 359 ألف 292 طن ، بالإضافة إلي تصدير 681 ألف 734 طن البطاطس الطازجه، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألف و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألف و897 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 813 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و137 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الف و425 طن، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الف و 726 طن، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طن.