انت الان تتابع خبر 262 مليار دولار حجم ودائع البنوك الإسلامية في قطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت قيمة الودائع في البنوك الإسلامية القطرية حتى الشهر الماضي إلى 956 مليار ريال (262.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 943.5 مليار ريال (259 مليار دولار) خلال الشهر المماثل من عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 1.3 بالمئة.

ووفقا للميزانية المجمعة للقطاع البنكي الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم السبت، فقد توزعت الودائع إلى نحو 714.3 مليار ريال ودائع مصرفية داخل قطر، موزعة إلى نحو 95.3 مليار ريال ودائع حكومية، في حين بلغت قيمة الودائع الخاصة بالقطاع الصناعي إلى نحو 59.1 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الودائع الخاصة بالقطاعات التجارية 33.9 مليار ريال، وبلغت قيمة الودائع الخاصة بقطاع الخدمات نحو 243.9 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي ودائع قطاع المقاولين نحو 11.4 مليار ريال، أما قطاع العقارات فقد بلغت ودائعه نحو 9.7 مليار ريال، وبلغت الودائع الشخصية نحو 225.3 مليار ريال، وبلغت ودائع القطاعات الأخرى نحو 35.4 مليار ريال.

وشكلت الودائع المحلية إلى إجمالي الودائع نحو 74.7 بالمئة، في حين بلغت قيمة الودائع القطرية خارج البلاد نحو 241.7 مليار ريال، وشكلت نحو 25.28 بالمئة.