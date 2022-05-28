العراق يعرض على شركتي بي بي وتوتال خططا جديدة للاستثمار في…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 02:13 مساءً - وكالات _ أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن بلاده عرضت على شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وتوتال الفرنسية خططا جديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وذكرت وزارة النفط العراقية اليوم ، أن وزير النفط العراقي أجرى في لندن وباريس مؤخرا اجتماعات مع الإدارة العليا لشركة بريتش بتروليوم البريطانية وشركة توتال الفرنسية ووزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسية ، وطرح خططا جديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وقال الوزير العراقي ، خلال اجتماعه بالإدارة العليا لشركة بريتش بتروليوم البريطانية :”لدينا مشاريع كبيرة وخططنا مستمرة في مجال الطاقة النظيفة وشركة بريتش بتروليوم من أهم شركاء العراق وهم مستعدون لضخ مزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة النظيفة وبلادنا مفتوحة بهذا الاتجاه ولدينا خطط كبيرة موضوعة على الورق “.