الاردن يستضيف بعثة تجارية مصرية تضم 43 شركة

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الرياض - احمد صلاح - تستضيف غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، يوم الاثنين المقبل، بعثة تجارية مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية ومواد الطباعة والتغليف.

وحسب بيان مشترك للغرفة والنقابة اليوم السبت، سيتم تنظيم لقاءات ثنائية في فندق الانتركونتيننتال، تجمع المستوردين والتجار والمصدرين من الاردن ومصر، الى جانب أصحاب أعمال من فلسطين وسوريا والعراق تم دعوتهم للمشاركة.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الذي يرأس أيضا النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بان زيارة البعثة المصرية للمملكة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والنقابة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري، مؤكدا ان المملكة ستكون مركزا للقاءات ستجري خلال الفترة المقبلة.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الاردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، لحضور اللقاءات التي ستبدأ في التاسعة من صباح الاثنين المقبل بفندق انتركونتيننتال بالعاصمة عمان، مشيرا الى لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.

واعرب عن أمله بان تسهم هذه اللقاءات برفع حجم التبادل التجاري العربي البيني وبناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار المتبادل لتحقيق التكامل الاقتصادي، واستثمار الأمكانات لتحقيق الامن الغذائي العربي لا سيما وسط الظروف الحالية حيث يشهد العالم تحديات كبيرة بهذا القطاع.

واكد الحاج توفيق ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات ومعالجة أي معيقات تواجه التجار والمستوردين والمصدرين من البلدين.