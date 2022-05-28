نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 01:12 مساءً - _ قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز يوم السبت إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول سودجا بلغت 43.96 مليون متر مكعب بزيادة طفيفة عن 43.6 مليون متر مكعب يوم الجمعة. وأضافت جازبروم أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سوخرانوفكا.

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