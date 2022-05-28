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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين: 2.67 تريليون دولار حجم سوق الصرف الأجنبي في أبريل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 12:11 مساءً - شينخوا _ سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة 17.14 تريليون يوان، أي ما يعادل 2.67 تريليون دولار أمريكي، في أبريل، وفقا لبيانات رسمية صادرة يوم الجمعة.
وعلى وجه التحديد، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 3.56 تريليون يوان في الشهر الماضي، بينما بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.58 تريليون يوان، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي للسوق الفوري 5.88 تريليون يوان، ولسوق المشتقات 11.26 تريليون يوان في أبريل.
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغ حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 74.81 تريليون يوان.
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