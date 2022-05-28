تراجع الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين بنسبة…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 12:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية في الصين يوم الجمعة الماضي، أن الأرباح المجمعة للشركات الصينية المملوكة للدولة تراجعت في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام، بسبب قاعدة المقارنة العالية في نفس الفترة من العام الماضي 2021 وعودة ظهور كوفيد-19 بشكل متقطع.

وانخفضت الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.28 تريليون يوان (حوالي 190 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022، وفقا للبيانات.

وحققت الشركات المملوكة للدولة 24.57 تريليون يوان من الإيرادات التشغيلية خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 9.8 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين، ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدارة مركزيا المملوكة للدولة بنسبة 3.8 بالمائة عن العام السابق، ليصل إلى 986.22 مليار يوان، في حين بلغت إيراداتها التشغيلية 14.14 تريليون يوان، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة على أساس سنوي.

وفي نهاية شهر أبريل، بلغت نسبة المطلوبات إلى أصول الشركات المملوكة للدولة 64.5 بالمائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.