مال وأعمال

ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الغاز حال فرض حظرا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الغاز حال فرض حظرا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 11:05 صباحاً - وكالات _ حذرت السلطات الألمانية مواطنيها من أن البلاد قد تواجه نقصا في الغاز حال انخفضت إمدادات الغاز أو فرض حظرا كاملا على الواردات من روسيا، نظرا لأن المخزونات لا تزال غير كافية.

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ونقل راديو “دويتشلاند فونك” عن رئيس الشبكة الفيدرالية كلاوس مولر: “أنه على الرغم من أن مستوى ملء منشآت تخزين الغاز أعلى الآن مما كان عليه في نفس الفترة في السنوات السابقة، إلا أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية في حالة تلقي الدولة كميات أقل من الغاز الروسي على المدى القصير أو وقف الاستيراد”.

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ووصف مولر قرار ألمانيا بشراء محطتي غاز طبيعي مسال عائم بأنه حل مؤقت جيد، مضيفا أنه من الضروري ضمان أمن الطاقة في الوقت الحالي بغض النظر عن أن الغاز الطبيعي المسال أقل صداقة للبيئة، “بهذا المعنى، على المرء دائما أن يختار أهون الشرين”.

ووفقا للتقرير اليومي لـ”BNA” وكالة الشبكة الفيدرالية، اعتبارا من 27 مايو، كانت مرافق تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بنسبة 46.4%، وتتوقع الحكومة الأمانية رفع مستوى الإشغال إلى 80% بحلول أكتوبر ثم استكمال الملء بحلول نوفمبر.

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ويدرس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة، التي تنطوي على حظر واردات النفط من روسيا، لكن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر، تواصل معارضة المقترح بسبب المخاوف من التأثير السلبي على اقتصاداتها وأمن الطاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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