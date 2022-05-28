الولايات المتحدة تمدد إعفاء منتجات طبية صينية من الرسوم…

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مايو 2022 11:05 صباحاً - وكالات _ أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة كوفيد-19 من رسوم جمركية عقابية حتى نهاية نوفمبر.

والاستثناءات التي أعلنت تغطي 81 منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة وباء كوفيد-19، وأقرت هذه الاستثناءات للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2020.

ومدد الاستثناء 6 أشهر إضافية بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.

وسبق أن اتخذت إدارة جو بايدن قرارا مماثلا في مارس بشأن قائمة تضم 352 منتجا آخر مستثنى من الرسوم الجمركية الإضافية حتى 31 ديسمبر القادم.

وأطلقت حكومة بايدن مطلع أكتوبر إجراءات استثناء مستهدفة لمنتجات صينية تخضع لرسوم جمركية عقابية، ثم أكدت أنه سيتم منح الاعفاءات على أساس كل حالة على حدة في حال لم يكن هناك بديل لها من خارج الصين.

والهدف من الإجراء هو التخفيف عن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها إيجاد مصادر إمداد أخرى.