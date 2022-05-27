انت الان تتابع خبر بورصة عمّان: 27.9 مليون دينار حجم التداول الأسبوعي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 22/05 – 25/05 حوالي (7.0) مليون دينار مقارنة مع (10.3) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض (32.2%).

وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (27.9) مليون دينار مقارنة مع (51.4) مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (14.3) مليون سهم، نفذت من خلال (12664) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (10.47) مليون دينار وبنسبة (37.57%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره (8.70) مليون دينـار وبنسبـة ( 31.21%)، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره (8.70) مليون دينار وبنسبة (31.21%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2468.3) نقطة مقارنة مع (2425.0) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (1.78%). وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (4.62%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.27%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (2.33%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (126) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (52) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (42) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (19.47%) , حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (17.36%) , الدولية للفنادق والاسواق التجارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.04%) , العربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (13.03%) , والاسواق الحرة الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (10.64%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة (11.01%), رم للوساطة المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.23%), المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.09%), مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.70%), وحديد الأردن حيث انخفض سعر السهم بنسبة (6.67%).