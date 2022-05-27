أرباح الشركات الصناعية في الصين تتراجع بأسرع وتيرة منذ عامين

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 05:15 مساءً - – تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين في أبريل، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.

وتقلصت الأرباح 8.5 بالمئة عنها قبل عام، انخفاضا من زيادة 12.2 بالمئة في مارس، وذلك وفقا لحسابات المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة. والتراجع هو الأكبر منذ مارس 2020.

وقال تشو هونغ، كبير خبراء الإحصاء في المكتب في بيان “في أبريل، انتشر ظهور بؤر كوفيد-19 في بعض مناطق الصين ، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها”.

وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من فيروس كورونا عانت تراجعا في الأرباح بنسبة 16.7 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل.

وتضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ.

وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 بالمئة في أبريل وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 بالمئة على الصعيد الوطني.

وقال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، انخفاضا من نمو بنسبة 8.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى.