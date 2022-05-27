عاجل.. موديز تؤكد تصنيف مصر عند B2 وتغير نظرتها المستقبلية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 04:09 مساءً - وكالات _ أكدت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، تصنيف مصر عند درجة B2 .

في حين عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وقالت موديز إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

أضافت موديز أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

وقالت أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشمل المخاطر الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية وفقا لتقييم موديز من المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي.

في حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما نقاط ضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر.

ولا يزال تصنيف B2 مدعوما باستجابة الحكومة الاستباقية للأزمات وسجلها الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية.

ووفقا لموديز، تساعد قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمتفانية في مصر في التغلب على تشديد شروط التمويل. يدعم الاتجاه القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الخصخصة الحكومية.

ولا تزال سقوف العملة المحلية والعملات الأجنبية في مصر دون تغيير.