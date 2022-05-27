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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية الباكستاني: سنرفع أسعار الوقود بعد الاتفاق مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 03:11 مساءً - _ قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل يوم الخميس إن الحكومة سترفع أسعار الوقود بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف إسماعيل على تويتر أن الأسعار الجديدة، بزيادة 30 روبية للتر، ستطبق اعتبارا من غدا الجمعة.
وتوصلت باكستان يوم الأربعاء إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي باستئناف حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار وقعت عام 2019.
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