إيني وسوناطراك توقعان اتفاقا لزيادة صادرات الغاز الجزائرية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 02:05 مساءً - – وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني،وشركة سوناطراك الجزائرية اتفاقا لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار تحركات لزيادة صادرات الجزائر لإيطاليا.

وتسارع إيطاليا، التي جلبت 40 بالمئة من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، لتنويع مزيجها من إمدادات الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.

وتضخ الجزائر، ثاني أكبر مورد للغاز لإيطاليا العام الماضي، الغاز للسواحل الإيطالية منذ عام 1983 عبر خط أنابيب ترانسميد الذي يصل إلى صقلية.

وقالت إيني إن كميات إنتاج الغاز المتوقعة من المنطقة التي يشملها اتفاق يوم الخميس تعادل نحو ثلاثة مليارات متر مكعبة سنويا وستساهم في زيادة طاقة الصادرات الجزائرية لإيطاليا عبر ترانسميد.

جاء التوقيع في إطار اتفاق توصلت له الشركتان في أبريل عندما أعلنتا الرفع التدريجي لتدفقات الغاز في خط الأنابيب اعتبارا من العام الجاري والوصول إلى تسعة مليارات متر مكعبة من الغاز الإضافي سنويا بحلول 2023-2024.

ووقع كبار المديرين التنفيذيين للشركتين مذكرة التفاهم في روما في مراسم حضرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.