انت الان تتابع خبر مع تراجع الولار.. قفزة بأسعار الذهب عالمياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إرتفعت أسعار الذهب الجمعة، في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1851.90 دولارا. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%.

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو أيار، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو حزيران ويوليو تموز، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.95 دولارا للأوقية. وصعدت نحو 1.5% هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولارا. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2015.96 دولارا، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو ثلاثة في المئة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل نيسان.