طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع إلى 210 آلاف

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مايو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى قوة سوق العمل.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب إلى 210 آلاف في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو، مقارنة مع مستوى الأسبوع السابق البالغ 218 ألفًا، والتوقعات التي أشارت إلى تراجعها إلى 215 ألفًا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير.