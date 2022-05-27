قفزة بأسعار النفط عالمياً

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت الجمعة، أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوما باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 9 سنتات إلى 117.31 دولار للبرميل في التداولات الآسيوية المبكرة، بعد أن ارتفعت إلى 118.17 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو 4 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2% إلى 113.91 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي أيضا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 بالمئة.

وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تشكل هنغاريا حجر عثرة.

وقال مساعد كبير بحكومة هنغاريا إن بلاده بحاجة إلى ما بين ثلاثة أعوام ونصف وأربعة أعوام للتوقف عن استخدام الخام الروسي وضخ استثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها وإنها لا تستطيع دعم الحظر النفطي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، كليفورد بينيت إن “مزيج من الفقد الفعلي للإمدادات والرفض المتزايد لقبول الإمدادات من روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعا كبيرا”.

وزادت الأسعار نحو 50 بالمئة منذ بداية هذا العام.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر في أوبك+ قولهم إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.