انت الان تتابع خبر البطيخ يرتفع.. الأسعار الجديدة للخضار والفواكه بالسوق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الخميس، 3172طنا، منها 2529طنا / خضار 473 طنا /فواكه و169طنا من الورقيات، بحسب نشرة السوق المركزي.

وبحسب النشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

الملوخية الذي تراوح سعرها بين 15إلى 40قرشا.

والباذنجان الأسود العجمي بين 10إلى 25قرشا.

والزهرة بين 35 إلى 60قرشا.

والبصل الناشف بين 10إلى 25قرشا.

والبطاطا بين 35 إلى 55قرشا.

والبندورة بين 25 إلى 45قرشا.

والجزر بين 20 إلى 35قرشا.

والخيار بين 10إلى 25قرشا.

والكوسا بين 10إلى 25قرشا.

والليمون بين 40 إلى 60قرشا.

والموز البلدي بين 50 إلى 75قرشا.

والبطيخ بين 20 إلى 35قرشا.