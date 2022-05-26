سيليكت تستهدف طرح شركة تابعة في البورصة وإنشاء مصنع لإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم _ قال شادي سمير العضو المنتدب لمجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال ، إن المجموعة تستهدف طرح إحدى الشركات التابعة للمجموعة العاملة في قطاع البنية التحتية في البورصة المصرية خلال 18 شهراً.

وأضاف سمير، ردا على سؤال دوت الخليج، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم، أن المجموعة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج المواسير خلال الفترة المقبلة، بجانب التركيز على نفس القطاعات التي تعمل بها نظرا لتوافر فرص استثمارية كبيرة في تلك القطاعات.

وأكد أن 57% من حجم استثمارات الشركة في مصر في مجالي المياه والتكنولوجيا، كما تشكل حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا بالأسواق الأخرى 33% في السعودية و33% في الامارات والباقي في أوروبا.

وأوضح أن حجم تعاقدات مجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال 2 مليار جنيه خلال عام 2021، فيما بلغ حجم التعاقدات في ملف المياه 2.5 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات المجموعة بمبادرة حياة كريمة وصل إلى 33% بحجم استثمارات تمثل 30% من استثمارات الشركة عام 2022 تتعدي ال600 مليون جنيه، فيما يصل حجم الاستثمارات المستهدفة في عام 2022 يقدر بحوالي 330 مليون جنيه.

وتوقع سمير نمو إيرادات العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت إيرادات المجموعة فيه 2 مليار جنيه.

وتضم مجموعة سيليكت إنترناشيونال، شركات؛ انتربرايز سيجما تكنولوجي لإدارة البرمجيات والأجهزة المتخصصة فى الدمج بين إدارة الأعمال والتكنولوجيا، وشركة سمارت فيجين المتخصصة في برامج الكمبيوتر التكنولوجية، وشركة أون تك المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا الهوية والأمن المادى من خلال التقنيات المتطورة.