انت الان تتابع خبر مهم حول تراجع أسعار الذهب والنفط عالميا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إنخفضت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية ( وول ستريت - نيويورك ) الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب استمرار انتعاش الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال .

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى 1,842.92 دولار ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,853.05 دولار، وسجلت أعلى مستوي عند 1,855.57 دولار.

أسعار النفط عالميا

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية ( وول ستريت - نيويورك ) خلال الجلسة الآسيوية في وقت ارتفع فيه الدولار الأمريكي، وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الخميس من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران القادم 0.22% لتتداول عند مستويات 110.93 دولار, للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.93 دولار, للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.10% لتتداول عند 114.57 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 114.45 دولار، للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 114.03 دولار، للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.16% إلى 102.20 مقارنة بالافتتاحية عند 102.02.