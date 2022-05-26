نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر ترفع مستوى الرطوبة المقبولة في القمح المستورد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 06:11 مساءً - – أظهرت وثيقة لوزارة التجارة والصناعة اطلعت عليها اليوم الخميس أن مصر التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14 بالمئة لمدة عام ارتفاعا من 13.5 بالمئة بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : مصر ترفع مستوى الرطوبة المقبولة في القمح المستورد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.