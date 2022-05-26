نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح شركات الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 05:07 مساءً - سي ان بي سي _ فرض وزير مالية بريطانيا ريشي سوناك، ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز الكبرى، بينما تسعى الحكومة جاهدة للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من تحقيق محرج للغاية في إغلاق الأحزاب في داونينج ستريت ووسط ضغط مستمر على حكومة المحافظين الحاكمة لفعل المزيد، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وقال سوناك للمشرعين في مجلس العموم: “يحقق قطاع النفط والغاز أرباحًا غير عادية ليس نتيجة التغييرات الأخيرة في المخاطرة أو الابتكار أو الكفاءة ، ولكن نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية مدفوعة جزئيًا بالحرب الروسية”. يوم الخميس.

وأضاف وزير مالية بريطانيا “ولهذا السبب أنا متعاطف مع الحجة لفرض ضريبة عادلة على هذه الأرباح” ، مما أثار السخرية من نواب المعارضة.

وقال سوناك إن الحكومة تفرض ضريبة مؤقتة على أرباح الطاقة المستهدفة مع ما يسمى “بدل الاستثمار” لتحفيز شركات النفط والغاز على إعادة استثمار أرباحها.

وسيتم فرض الضريبة الجديدة على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25% ، قبل أن يتم إلغاؤها تدريجياً عندما تعود أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية.

يمثل قرار فرض الضريبة على شركات الطاقة منعطفا آخر لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان سوناك قد رفض في السابق الضريبة التي تُدفع لمرة واحدة ، قائلاً إنه في حين أنها تبدو “جذابة بشكل سطحي” ، إلا أنها ستثني الاستثمار في النهاية.

دعا المشرعون المعارضون الحكومة مرارًا إلى فرض ضريبة لمرة واحدة على شركات الطاقة الكبرى ، قائلين إن هذه الخطوة ستساعد في تمويل حزمة دعم وطنية للأسر.

أعلنت شركتا النفط والغاز البريطانيتان العملاقتان بريتيش بتروليوم وشل عن أرباح فصلية ضخمة في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية أثناء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأثارت دعوات للحكومة لفرض ضرائب على فائض السيولة لديها.

وأعلنت شركتا النفط والغاز البريطانيتان العملاقتان بريتيش بتروليوم وشل عن أرباح فصلية ضخمة في وقت سابق من هذا الشهر.

أعلنت شركتا النفط والغاز البريطانيتان العملاقتان بريتيش بتروليوم وشل عن أرباح فصلية ضخمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقفز التضخم في بريطانيا إلى 9% الشهر الماضي مع تصاعد أسعار الغذاء والطاقة ، لتصل إلى أعلى معدل سنوي لها منذ 40 عامًا. يتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 10% في وقت لاحق من هذا العام.

ووصف نشطاء في بريطانيا احتمالية ارتفاع فاتورة الطاقة هذا الشتاء بأنه “سيناريو مرعب” ، محذرين من أن ميزانية الطوارئ فقط هي التي يمكن أن تحل الأزمة التي تجتاح خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقدّر تحالف إنهاء فقر الوقود أنه إذا وصلت مستويات فقر الوقود إلى الحدود المتوقعة ، فستحدث الآلاف من وفيات الشتاء الإضافية بسبب المنازل الباردة في عامي 2022 و 2023 – خاصة بين كبار السن والضعفاء.

قالت بريندا بوردمان ، الزميلة الفخرية والباحثة في الطاقات منخفضة الكربون في معهد التغيير البيئي بجامعة أكسفورد: “إن الظلم في كل هذا أمر لا يُصدق”.

“نحن بحاجة ماسة إلى سوق للطاقة تم تصميمه حول احتياجات المستهلكين ، وليس احتياجات الموردين. هذه ، في النهاية ، ضرورة أساسية ، تتعلق في النهاية بالحياة والموت ، فضلاً عن الراحة والصحة الجيدة ونمو الطفل “.